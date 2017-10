Ga je naar de lerarenstaking? Zo kom je het makkelijkst bij het Zuiderpark

Opbouw van het Zuiderpark voor de lerarenstaking. Foto: Omroep West

DEN HAAG - De opbouw voor de lerarenstaking op het Zuiderpark in Den Haag is al in volle gang. De organisatie is woensdag begonnen en morgen staken leraren van allerlei basisscholen in Nederland in het Haagse park voor een lagere werkdruk en een beter salaris.





Het belangrijkste is dat je niet met de auto naar het Zuiderpark in Den Haag moet komen, meldt de



Pendelbussen



Je kan beter met een door het PO Front georganiseerde bus of het openbaar vervoer komen. Wanneer je zelf een zitplaats hebt geboekt voor een van de opstapplekken van de georganiseerde bus kun je



Dit laatste kan je bij de buschauffeur of bij een van de zes afgiftepunten op het veld inleveren. Je ontvangt dan in de loop van oktober een reiskostenvergoeding.



Openbaar vervoer



Vanaf Den Haag Centraal en Den Haag Hollands Spoor ben je op de fiets in 20 minuten bij het Zuiderpark. Geen fiets? Dan staan er bij het Centraal Station op het busplatform boven gratis pendelbussen klaar. Die zijn er ook bij station Hollands Spoor bij de Waldorpstraat gratis pendelbussen.



Bussen vol? Neem dan Tram 9 richting Vredenrust en stap uit bij halte Zuiderpark.



