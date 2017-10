Demonstratie tegen nieuwe moskee: 'We gaan niet met moslims in gesprek'

DEN HAAG - Demonstranten van de nationalistische actiegroep Voorpost gaan woensdagavond demonstreren tegen de komst van een nieuwe moskee in Den Haag. Ze willen niet dat de moskee, die voornamelijk een Surinaamse aanhang kent, zich vestigt in de voormalige Thomaskerk aan de Harmelenstraat. De moskee opent juist vanavond de deuren om kennis te maken met de buurt en het gesprek aan te gaan. Toch ziet de voorzitter de komst van de demonstranten niet als een smet op de avond.

Vorige week werd duidelijk dat de vereniging Ahmadiyaa Anjuman Isha'at-e-Islam (Lahore) Nederland de nieuwe eigenaar is van de voormalige protestantse kerk in de Haagse wijk Leyenburg is. De kerk, die in 2014 aan de eredienst werd onttrokken, stond al een tijd leeg. Na een tip van de gemeente Den Haag wist de vereniging, die zo'n 250 leden telt, het kerkgebouw te verwerven. De moskee zat al tientallen jaren in de Paul Krugerlaan, maar was op zoek naar een nieuw onderkomen, omdat de huidige locatie te klein werd en niet toekomstbestendig was .De nationalistische actiegroep Voorpost is niet blij met de nieuwe bestemming van het pand aan de Harmelenstraat en heeft naar eigen zeggen ongeveer 2.000 pampletten verspreid in de buurt. Daarin staat een oproep om vanavond te komen demonstreren tegen de komst van de moskee. Actieleider Florens van der Kooi zegt tegen Omroep West dat sympathisanten er met spandoeken en demonstratieborden zullen staan. Hoeveel mensen hij verwacht, kon hij woensdagochtend niet zeggen.'We proberen zo veel mogelijk mensen te mobiliseren. Toen we de pamfletten aan het verspreiden waren, kwamen er ook veel mensen naar buiten die zeiden dat ze het met ons eens zijn.' Zijn actiegroep wordt door sommigen extreem-rechts genoemd, maar daar is volgens Van der Kooi geen sprake van. 'Wij zijn een vaderlandslievende actiegroep. Nationalistisch, maar totaal niet extreem rechts.'De moskee zelf benadrukte eerder dat ze niet radicaal is en juist in gesprek wil met de buurt en open wil staan voor andersdenkenden. 'Wij zijn liberalen en respecteren ieders voorkeur. Niet gelovig, wel gelovig, vrouwen, mannen, zwart, wit, homo, noem maar op', zei voorzitter Robbert Mohammedamin eerder tegen Omroep West.Maar Voorpost betwijfelt dit. 'Dat kunnen ze wel zeggen, maar dit geloven we niet. Dan zouden ze alle basisprincipes van de islam verlochenen', zegt actieleider Van der Kooi. 'Dan moeten ze zichzelf een liberale club noemen, maar niet zeggen dat ze een moskee zijn. Blijkbaar vinden ze het wel belangrijk zich zo te noemen. De islam is een verwerpelijke ideologie, die niet past in een westerse beschaving.'Geconfronteerd met de uitspraken van Van der Kooi, toont moskeevoorzitter Mohammedamin zich geschrokken. 'Dat waren we gisteren ook al, toen we het pamflet via bewoners in handen kregen.' Hij wil juist heel graag met iedereen in gesprek, inclusief Voorpost en hun demonstranten. 'Onbekend maakt onbemind. Ze hebben een beeld van ons, maar dat kun je wegwerken als je met elkaar in dialoog gaat, dat willen we heel graag.'Mohammedamin erkent dat er problemen zijn in de maatschappij rond moslims, maar: 'Als er een paar rotte appels zijn, hoeft niet iedereen daar onder te lijden. We zitten al 42 jaar in Den Haag met onze moskee. Er is nog nooit een incident geweest, nooit problemen.' Hij noemt het 'ontzettend jammer' dat Voorpost niet met de moskee in gesprek wil. 'Als ik mijn hand uitsteek en je neemt die niet aan, wat ga je dan doen? Dan ontstaat er alleen maar haat en nijd en ruzie. Dat zou ik heel erg jammer vinden.'Maar Voorpost is onverbiddelijk, zegt Van der Kooi. 'Nee, we gaan niet in gesprek', zegt hij resoluut. 'Wij kennen de standaardriedeltjes wel, die ze vertellen tegen mensen. Dat ze vredelievend zijn enzo. Daar geloven wij niet in. De praktijk wijst uit dat het anders is.' Bang voor relletjes vanavond is hij niet. 'Nee hoor, we uiten alleen onze mening met spandoeken en dat is gewoon toegestaan.'Daarover zijn beide partijen het dan in elk geval wel eens. Mohammedamin: 'Natuurlijk mogen ze demonstreren, daar heeft iedereen het recht toe. Maar ik hoop niet dat ze binnenstormen en de boel bij ons gaan verstoren. Ik wil ze gewoon nog steeds echt uitnodigen om één op één met elkaar in gesprek te gaan. Het lijkt mij belangrijk dat we respectvol met elkaar omgaan.'Of de aangekondigde demonstratie van Voorpost een 'smet' is op de open avond van de moskee? 'Nee, totaal niet', zegt de voorzitter. 'Het is wel jammer dat heel veel buurtgenoten, die ons goed gezind zijn, hierdoor vanavond niet durven te komen. Ze wilden dat aanvankelijk wel, maar hebben nu hun bedenkingen of het wel veilig is om te komen. Dat is echt jammer, dat heeft deze groep wel bereikt nu.'Mohammedamin maakt zich geen zorgen om de veiligheid. 'Nee, ik denk niet dat het nodig is. Maar we zijn wel alert. Ze voeren alleen maar actie en ik geloof niet ze gewelddadig zijn. Maar we zijn wel op onze hoede.' En ook daar lijken beide partijen het over eens.'We zijn zeker niet uit op relletjes, dat zou averechts werken', zegt Florens van der Kooi van Voorpost. 'Maar we willen wel heel duidelijk maken dat we het nier niet mee eens zijn.' Zijn groepering is overigens niet de enige die bezwaar heeft tegen de transformatie van de kerk naar Moskee. PVV-Kamerlid Geert Wilders stelde er afgelopen weekeinde Kamervragen over. De Haagse politie laat desgevraagd weten zich 'voor te bereiden' op de demonstratie. Over eventuele extra inzet van agenten kon een woordvoerster woensdagochtend nog niks zeggen.