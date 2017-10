Agent ontsnapt aan aanrijding, politie zoekt vrouw

Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

DEN HAAG - Een agent werd vorige week donderdagavond bijna aangereden in op de Schenkkade in Den Haag. Hij moest opzij springen om niet geraakt te worden. Dit maakte de politie dinsdag bekend.

De agent in burger fietste rond 22.45 uur op de Schenkkade, vlakbij de Hendrik Zwaardecroonstraat toen hij iemand zag die zich verdacht gedroeg. Die man stapte vervolgens in een Volkswagen Polo waar nog twee mensen zaten.



Toen de agent de inzittenden wilde controleren en zijn fiets voor de auto plaatste, gaf de bestuurder gas. Hij raakte de knie van de agent, die opzij sprong. Daarna ging de automobilist er vandoor.



De recherche onderzoekt deze zaak en is op zoek naar een vrouw die hier getuige van was. Zij liet op dag moment haar hond uit. De vrouw wordt ongeveer 30 jaar oud geschat. Ze droeg een bril, is 1,75 meter lang en heeft een lichtgetinte huidskleur. Ze droeg die avond haar lange haar in een staart.