TV West Sport Archief: Dirk Heesen als jeugdtrainer bij FC Oss

Dirk Heesen bij FC Oss (foto: OrangePictures.nl)

DEN HAAG - De sportredactie van Omroep West gaat haar archief digitaliseren en zet wekelijks een reportage online. In de derde aflevering is er aandacht voor de huidige assistent van ADO Den Haag. In 2001 bezocht de sportredactie Dirk Heesen, die toen werkzaam was als jeugdtrainer bij FC Oss.

Geschreven door Sportredactie