Kijk uit wat je plukt! Meer vergiftigingen door paddenstoelen

REGIO - De bossen staan door de natte nazomer vol met paddenstoelen. Een mooi gezicht, maar het aantal vergiftigingen na het eten van paddenstoelen is dit jaar ook gestegen. Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum kreeg al 182 vragen van medische hulpverleners over vergiftigingen. Goed uitkijken dus als je met een mandje het bos ingaat.

Wie bijvoorbeeld door het Staelduinse Bos in 's-Gravenzande wandelt , krijgt een schat aan paddenstoelen te zien. 'Het is een genot om in het bos te lopen', vertelde boswachter Fred Spreen aan Omroep West.Maar de paddenstoelen hebben dus ook een keerzijde, blijkt uit de cijfers van het centrum. In 2016 waren er veel minder meldingen: 137. Volgens een woordvoerder gaat het vooral om jonge kinderen die een hap hebben genomen van een giftige paddenstoel. 'Die lopen doorgaans goed af. Soms krijgen de kinderen geactiveerde koolstof toegediend om de gifstoffen te absorberen in het maagdarmkanaal.'Van de 182 meldingen in 2017 gingen er veertien over mensen die echt ziek werden na het eten van paddenstoelen als maaltijd. Dodelijke slachtoffers zijn er niet gevallen, zo meldt het centrum.Steek een paddenstoel dus niet zomaar in je mond, maar check eerst of die wel eetbaar is. Een lijst van giftige paddenstoelen vind je hier