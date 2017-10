'Kinderen in Den Haag moeten rookvrij opgroeien'

DEN HAAG - Kinderen in Den Haag zonder sigaretten laten opgroeien. Dat is het doel van de toetreding van de gemeente Den Haag tot de Alliantie Nederland Rookvrij. Dinsdag werden de handtekeningen hiervoor gezegd. 'Wij gaan ons hard maken voor een rookvrije generatie', zegt wethouder Karsten Klein vastberaden.

Toetreding tot de Alliantie is geen vrijblijvende handeling. Begin 2018 krijgt de gemeenteraad een voorstel met maatregelen om de rookvrije generatie te bewerkstelligen, legt de wethouder uit.Scholen, speeltuinen en kinderboerderijen worden in toenemende mate rookvrij. Schoolpleinen moeten in 2020 rookvrij zijn en in de stad ontstaan ook veel particuliere initiatieven om dit doel te bereiken. Zo heeft Hagenaar Mohamed Taheri 500 speelplaatsen rookvrij gemaakt.De Alliantie Nederland Rookvrij strijdt voor een samenleving waarin niemand meer hoeft te sterven aan de gevolgen van roken. Het is een samenwerking van onder meer KWF Kankerbestrijding, Longfonds, de Hartstichting en private partners uit de zorg, het onderwijs en de sport. Den Haag is de derde grote gemeente die toetreedt.