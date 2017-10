Wat doe je met de kinderen als de leraren staken?

DEN HAAG - Bijna alle scholen in het basisonderwijs sluiten donderdag hun deuren vanwege de onderwijsstaking. Dit betekent dus een vrije dag voor de meeste kinderen. Maar dat geldt niet voor de ouders. Wat doe je dan als er geen plek is bij de opvang en je kind ook niet mee kan naar het werk?

Ouders mogen geen zorgverlof opnemen bij een stakingsdag van leraren. Werknemers kunnen geen aanspraak maken op regelingen voor calamiteiten- en zorgverlof vanwege de staking van de leraren. Het is namelijk een oppasprobleem. Er is geen sprake van 'noodzakelijke zorg in verband met ziekte'.Sommige scholen regelen de opvang zelf. Ook zijn er ouders die de kinderen van anderen onder hun hoede nemen. Want of je er nou één of twee, of zelfs drie hebt: die vermaken zich dan ook nog eens met elkaar. Andere ouders hebben weer mazzel met de opa’s en oma’s van deze wereld. Maar dan nog: blijf je thuis of kun je ergens naartoe? Met de weersvoorspelling van morgen is naar buiten gaan niet heel aantrekkelijk.Er is genoeg te doen om kinderen mee naartoe te nemen. In Den Haag bijvoorbeeld is er deze week op het Malieveld het gratis Generation Discover Festival. Je kunt er proefjes en experimenten doen, racen met autootjes op zout water, of een ritje met het reuzenrad maken.Het Gemeentemuseum in Den Haag is donderdag de hele dag gratis te bezoeken voor kinderen met hun begeleiders. Die actie is speciaal voor de staking en geldt alleen voor basisschoolkinderen.Ook veel sportclubs en dansscholen grijpen de kans en openen hun deuren. Dansschool De Rode Sneakerz in Leiderdorp houdt samen met Sportfondsen Leiderdorp een Kids Party om ouders een eenvoudig tegen een kleine vergoeding opvang te bieden. In zwembad De Does zijn onder meer workshops HipHop en Streetdance, een luchtkussenfestival, zwemmen, filmpje kijken en onbeperkt limonade.Dansschool Dans Creatie, met vestigingen in Naaldwijk en Wateringen, organiseert een speciale 'dansdag'. De leerlingen worden daar de hele dag vermaakt door de docenten van de dansschool. Ook Studio Viva Dans in Bodegraven organiseert een dansdag.In Gouda wordt er tussen 10.00 en 12.00 uur in sporthal de Zebra een Sportinstuif gehouden. Kinderen van zes tot en met twaalf jaar kunnen voor één euro meedoen aan allerlei spelletjes. Ze kunnen in Gouda naar eigen zeggen 180 kinderen kwijt, en als het nodig is zelfs meer. Inspireert het barre weer je meer tot winterse activiteiten? De IJsbaan Leiden is sinds vorige week weer open. De bekende skihellingen in onze regio zijn het hele jaar trouwens geopend.De activiteitenochtend die Triggr in Ter Aar vanwege de staking had willen organiseren is afgelast. 'We kregen heel enthousiaste reacties, maar ze brachten hun kinderen niet.' Coördinator Barbara Zornig is er niet rouwig om: 'Kennelijk hebben de mensen het onderling opgelost of gaan ze naar de Efteling.' Veel pretparken geven morgen namelijk korting vanwege de lerarenstaking. In onze buurt is pretpark Duinrell nog open. Drievliet is dicht.