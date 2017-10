Automobilisten, pas op! Storm kan tot problemen leiden

DEN HAAG - Automobilisten moeten donderdagochtend rekening houden met een zware ochtendspits. 'De combinatie van regen en flinke windstoten kunnen voor veel problemen op de weg zorgen', waarschuwt Omroep West-weerman Huub Mizee.

Volgens Mizee kunnen er windstoten tot 90 kilometer per uur voorkomen. 'Nou, aan de kust staat windkracht 7 tot 8. Dat is fors.' Het KNMI heeft code geel afgegeven.Automobilisten moeten volgens Mizee vooral uitkijken op bruggen en viaducten, omdat ze daar overvallen kunnen worden door de windstoten. Ook raadt hij mensen af met lege aanhangers de weg op te gaan. In de loop van de dag trekt het weer bij. Tegen de avondspits zal er geen hinder meer zijn.Door de regen en door vallende bladeren kunnen ook de sporen glad worden. Mensen moeten daarom donderdag ook rekening houden met vertraagde en uitgevallen treinen.