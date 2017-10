Zo'n 30.000 leraren verwacht bij demonstratie

DEN HAAG - Onderwijsbonden verwachten donderdagmiddag zo'n 30.000 basisschoolleraren op de protestmanifestatie in het Zuiderpark in Den Haag. De helft komt met driehonderd bussen naar de stad, laat een woordvoerster van de Algemene Onderwijsbond (AOb) weten.

Donderdag staken volgens de bond bijna alle docenten van de 6500 basisscholen in Nederland. 'Wij horen nauwelijks van scholen die niet dichtgaan. En als er straks niet genoeg geld bijkomt gaan we misschien twee dagen dicht', zegt de woordvoerster. Met de acties protesteren de meesters en juffen tegen de lage salarissen en hoge werkdruk in het basisonderwijs.De politiek wil 270 miljoen euro uittrekken voor hogere salarissen. Maar volgens actievoerende lerarenorganisaties is zo'n 900 miljoen euro nodig om er voor te zorgen dat de salarissen in het basisonderwijs gelijk worden getrokken met de lonen van leraren met een gelijk opleidingsniveau in het middelbaar onderwijs.