Dode door ongeluk met graafmachine vliegveld Valkenburg

KATWIJK - Bij een ongeluk met een graafmachine op voormalig vliegveld Valkenburg is woensdagochtend een persoon om het leven gekomen, meldt de politie. De man zou overreden zijn door het voertuig.

Op het terrein van de voormalige vliegbasis Valkenburg, in de gemeente Katwijk, wordt een woonwijk gebouwd. Op de locatie moeten zo'n 5000 woningen komen. De eerste huizen moeten in 2020 worden opgeleverd.In 2014 viel op de voormalige vliegbasis ook een dode bij werkzaamheden aan de landingsbaan. Die werd een paar dagen later in gebruik genomen om vliegtuigen voor de NSS-top in Den Haag te laten landen. Een monteur werd geëlektrocuteerd toen hij de verlichting van de baan wilde repareren.