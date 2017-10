Even omrijden: Haagse Hubertustunnel woensdagavond en -nacht dicht

De Hubertustunnel in Den Haag | Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - De Hubertustunnel in Den Haag is van woensdagavond 20.00 uur tot donderdagochtend 03.00 uur gesloten. Reden is een zogenoemde incidentenoefening, laat de gemeente Den Haag weten.

Verkeer richting Scheveningen wordt omgeleid via de Oude Waalsdorperweg, de Waalsdorperweg, de Oostduinlaan, de Carel van Bylandtlaan en de Raamweg.



Verkeer richting Wassenaar wordt omgeleid via de Raamweg en kan hier de ANWB-borden volgen.