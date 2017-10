Ziekenhuizen in onze regio willen staatssecretaris Martin van Rijn als topman

DEN HAAG - Demissionair staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid is benaderd door de Haagse fusieziekenhuizen Reinier Haga Groep. Dat heeft Van Rijn gezegd in een interview met Omroep West. 'Het is een eer dat ze aan me denken.' De fusieziekenhuizen zoeken een nieuwe bestuursvoorzitter.

Van Rijn wil er nog niet teveel over kwijt: 'Ik ben vereerd dat een organisatie die zo geworteld is in deze regio belangstelling voor mij heeft. De toekomst zal het leren.' Van Rijn is demissionair-staatssecretaris, totdat de formatie rond is en zijn opvolger bekend wordt. 'Eerst deze klus afmaken, maar het is een eer dat ze aan me denken,' zegt de PvdA-bestuurder.De Reinier Haga Groep is een van de grootste ziekenhuizen van Nederland, ontstaan uit een fusie van het Haagse Haga Ziekenhuis, het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft en Voorburg en het LangeLand in Zoetermeer. Er gingen al langer geruchten dat Van Rijn de nieuwe bestuursvoorzitter wordt.Mocht het anders uitpakken, dan hoopt Van Rijn elders in de regio aan de slag te kunnen. 'Den Haag en omstreken is een prachtige regio, dus dat zou heel mooi zijn.' Martin van Rijn trad in 2012 aan als staatssecretaris van Volksgezondheid. Hij is geboren in Rotterdam.