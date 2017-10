Belediging, dronkenschap en geweld: 45 arrestaties tijdens Leidens Ontzet

DEN HAAG - De politie in Leiden heeft tijdens de viering van het Leidens Ontzet op 2 en 3 oktober 45 mensen aangehouden. Op 2 oktober hield de politie 25 mensen aan, een dag later werden nog eens 20 mensen opgepakt. De meesten voor belediging, geweld of openbare dronkenschap.

Op beide avonden waren er geen grote vechtpartijen. Over de avond van 2 op 3 oktober spreekt de politie van een 'redelijk goed verlopen evenement.' Wel werden twee mensen aangehouden omdat ze agenten aanvielen. Een agent werd daarbij gebeten door een verdachte, een tweede kreeg klappen.Een persoon werd aangehouden in de buurt van de Beestenmarkt voor een mishandeling. Het slachtoffer moest na de mishandeling naar het ziekenhuis. Bij een evenement op de Kaasmarkt, dat zo'n 2.000 bezoekers trok, werd iemand betrapt op het dealen van drugs. Hij is aangehouden.Verder meldt de politie dat ze het 'op pieken' druk hadden met vechtpartijtjes en onwelwordingen. De meeste betrokkenen waren onder invloed van drank of drugs.Op 3 oktober was het minder druk in de stad. Toch werden er nog 20 mensen aangehouden, acht van hen kregen een bekeuring en mochten daarna weer gaan. In de buurt van het Noordeinde kon iemand worden aangehouden, die even daarvoor een slachtoffer van zijn fiets had beroofd.De politie zette dit jaar opnieuw extra in op zakkenrollers. Zij melden dat ze tot nu toe weinig aangiftes binnen hebben. Het Leidens ontzet werd traditioneel afgesloten met vuurwerk. Daar verliep alles rustig, net als bij het vertrek van het publiek uit de stad.