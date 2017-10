Koningin Máxima opent Tien topstukken tentoonstelling in het Mauritshuis

Koningin Máxima opent een tentoonstelling in het Mauritshuis (Foto: ANP)

DEN HAAG - Koningin Máxima opende woensdag de reizende tentoonstelling met tien topstukken van Nederlandse schilders in het Mauritshuis in Den Haag. De doeken zijn van onder andere Rembrandt, Picasso en Karel Appel. Ze zijn vanaf nu te zien in het museum. De komende weken zullen de doeken op doorreis gaan naar verschillende musea in Nederland.

Met deze tentoonstelling willen het Kröller-Müller Museum, het Van Gogh Museum, het Rijksmuseum en het Mauritshuis het belang van nieuwe aankopen voor Nederland tonen. Ze hebben de stukken kunnen kopen met behulp van de BankGiro loterij.



De tien topstukken zullen op meerdere plaatsen in het land te bekijken zijn. De schilderijen zijn telkens drie weken te zien in zes verschillende musea, waaronder het Mauritshuis in Den Haag en het Kröller-Müller Museum in Otterlo.