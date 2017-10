Van Rijn: 'HWW Zorg praat met andere instellingen over overname personeel'

Staatssecretaris Martin van Rijn tijdens een Q&A bij Omroep West (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - De Haagse zorginstelling HWW Zorg praat met andere instellingen over de overname van lageropgeleid personeel. Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn gezegd in een interview met Omroep West. HWW Zorg is van plan om 40 tot 100 lager gekwalificeerde verzorgenden te ontslaan.

'We moeten zo min mogelijk mensen ontslaan', zegt Van Rijn, 'liefst helemaal niemand meer. En dat kan door mensen over te laten nemen door andere zorginstellingen.' In de toekomst zijn landelijk zo'n 70.000 verzorgenden nodig om aan de zorgvraag te kunnen voldoen.



De staatsecretaris legt uit dat doorschuiven van personeel bij de Haagse zorginstelling ook gaande is: 'Ik weet dat HWW met andere instellingen, maar ook met andere werkgevers en werknemers praat over hoe we dat gaan doen. Kunnen mensen overgenomen worden door anderen? Kunnen ze een streepje voor krijgen bij andere instellingen?'



Meer samenwerken



Van Rijn benadrukt dat samenwerking van groot belang is om het grote arbeidsmarktprobleem wat eraan komt in de zorg op te lossen. 'We hebben alle mensen nodig. Dat betekent dat je minder moet concurreren met elkaar, maar meer moet samenwerken.'



De afgelopen jaren zijn veel lageropgeleiden ontslagen. Er zijn instellingen die weer zitten te springen om die mensen. Daar liggen kansen, denkt Van Rijn: 'Als je een andere personeelsmix nodig hebt, dan moet je met andere instellingen in overleg gaan en de vraag stellen: kunnen we afspraken maken dat je personeel van mij overneemt?'