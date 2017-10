Onderwijsstaking: Verkeersdrukte rond Haags Zuiderpark verwacht

Opbouw van het Zuiderpark voor de lerarenstaking. Foto: Omroep West

DEN HAAG - Behalve het stormachtige herfstweer wordt het donderdagmiddag extra druk rondom het Zuiderpark. Daarvoor waarschuwt de gemeente Den Haag. De drukte is voorspeld in verband met de landelijke lerarenstaking in het Zuiderpark.





De organisatie waarschuwt om niet met de auto te komen, maar het openbaar vervoer of de fiets te nemen. Er worden speciale pendelbussen ingezet om de leraren van en naar het park te vervoeren. Deze rijden na afloop vanaf 15.00 uur via de Melis Stokelaan en de Lozerlaan naar de snelweg.



