Emotionele agente over verdrinkingen: 'Niet twee kindjes in één dienst!'

ALPHEN AAN DEN RIJN - 'Dit kan niet waar zijn, is mijn eerste reactie. Niet twee kindjes in één dienst. Ik wil dit niet!' Het is een zin uit het emotionele verslag van een politieagente. De agente schreef een heftige werkdag, waarin twee jonge kinderen verdronken, van zich af in een Facebookpost van de politie Alphen aan den Rijn.

De dag waar de agente over schrijft is vrijdag 18 augustus. Twee kinderen vallen die dag in het water. Eerst een eenjarig meisje in Hazerswoude-Dorp en later op de dag een vijfjarige jongen in Bodegraven . Beide kinderen overleven het niet.In haar indrukwekkende verhaal beschrijft de agente hoe ze de dag beleefd heeft en welke indruk het op haar heeft gemaakt. Ze wordt bij beide incidenten opgeroepen en kijkt toe bij de zoektocht en de reanimatie. 'Als ik in de tuin kom, waar de trauma-artsen, vrijwillige brandweer en mijn collega’s staan om haar te reanimeren, zie ik een paar roze laarsjes met bloemetjes. Ik krijg een prop in mijn keel.'Het slechte nieuws bereikt haar het weekend erna: 'De volgende dag lees ik dat het jongetje uit Bodegraven het niet heeft gered. Zondagmorgen krijg ik bericht dat de roze laarsjes van het meisje nooit meer gebruikt gaan worden. Verslagen ben ik. Kinderen horen niet dood te gaan.'Het hele verhaal van de agente lees je hieronder, of hier op Facebook