Hagenaar (62) die huis in brand stak verplicht opgenomen in kliniek

DEN HAAG - De 62-jarige man die op 30 maart zijn Haagse portiekwoning aan de Schaarsbergenstraat in brand stak, wordt voor een jaar lang verplicht opgenomen in een psychiatrische kliniek. Dat heeft de Haagse rechtbank woensdag bepaald.

Een dag voor de brand, in de buurt van het Zuiderpark, was er al een rechter bij de psychiatrisch patiënt langsweest, met de aankondiging dat hij moest worden opgenomen. Toen hulpverleners hem de volgende dag kwamen halen, bleek de Hagenaar zijn voordeur te hebben dichtgetimmerd. Ook had hij zijn vloer met benzine besprenkeld. De politie ramde deur in. Daarop stak de Hagenaar de benzine aan. Er ontstond een behoorlijke brand. Een aantal omliggende woningen werd voor de zekerheid ontruimd De rechtbank heeft de schizofrene Hagenaar ontslagen van rechtsvervolging omdat hij ontoerekeningsvatbaar was. Wel vond de rechtbank het noodzakelijk om daarnaast een gedwongen psychiatrische behandeling op te leggen. Dat had het Openbaar Ministerie ook geëist tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden.