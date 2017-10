Geslaagde operatie voor ADO-aanvaller Kishna

DEN HAAG - ADO Den Haag-aanvaller Ricardo Kishna heeft met succes een operatie ondergaan aan zijn voorste kruisband. Voor de ingreep reisde de van Lazio-gehuurde speler naar de Amerikaanse stad Pittsburgh.

Hoe lang de revalidatie in beslag zal nemen, is volgens de Haagse club nog niet duidelijk. Zeker lijkt dat hij maanden is uitgeschakeld . In de loop van volgende week moet hij zich weer melden bij ADO, schrijft de club woensdag op de website.Kishna viel half september uit in het competitieduel met Ajax . De aanvaller, die in het verleden vaker zwaar knieletsel had, viel in de 55ste minuut in. Ongeveer twintig minuten later moest hij per brancard van het veld. De wedstrijd eindigde in 1-1.