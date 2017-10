Meldpunt Omroep West: bijna alle scholen worstelen met vervanging bij ziekte

DEN HAAG - Het lerarentekort treft het basisonderwijs flink. Dat blijkt uit de reacties die zijn binnengekomen op het Meldpunt Lerarentekort van Omroep West. Ruim 94 procent van de scholen heeft moeite om vervanging te regelen als een docent ziek is. Meer dan een derde van de scholen stuurt daarom noodgedwongen klassen weleens naar huis. D66-Kamerlid Paul van Meenen is niet verbaasd over de uitkomst. 'Het lerarentekort is een groeiend probleem', zegt hij.

Donderdag sluiten basisscholen in het hele land de deuren. De leraren staken en komen naar Den Haag om te protesteren tegen de lage salarissen en de hoge werkdruk in het basisonderwijs. In aanloop naar deze demonstratie heeft Omroep West een Meldpunt Lerarentekort geopend en daar zijn 144 reacties binnengekomen van leraren, schoolbestuurders en ouders.Duidelijk is dat de werkdruk hoog is, vervanging van zieke docenten moeilijk is, de klassen groot zijn en dat scholen lastig aan nieuwe leraren kunnen komen. Vrijwel alle leraren die reageren (94%) hebben moeite met het vervangen van zieke collega's. Meestal wordt dat opgelost door het verdelen van de klassen over de rest van de school of er wordt een onbevoegde docent voor de klas gezet. Soms zit er niets anders op en sturen scholen (37%) hele klassen naar huis.D66-Kamerlid en voormalig raadslid in Leiden Paul van Meenen, herkent de klachten over het tekort aan leraren. 'Het is een groeiend probleem', zegt hij. 'Je ziet dat scholen moeite hebben om vervanging te vinden als docenten ziek zijn en het is moeilijk om vacatures opgevuld te krijgen. Dat herken ik. Ik ben wiskundedocent en als ik op werkbezoek ga naar scholen, krijg ik weleens een baan aangeboden.'D66 zit al maanden aan de onderhandelingstafel met de VVD, CDA en de ChristenUnie om te praten over een nieuw kabinet. 'Het is formatietijd en onze inzet als D66 is om daar goed uit te komen en zeker wat betreft het onderwijs', zegt Van Meenen. 'Voor docenten gaat het niet alleen om meer geld, maar ook om maatschappelijke waardering. Daar hebben wij als politiek een rol in. We moeten het belang van het onderwijs erkennen.'