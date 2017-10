Naturalis pakt levensgevaarlijke giftige dieren uit op dierendag

Vogelspin | Foto: Th. Hubin

De levende giftige dieren zijn vanaf 14 oktober de grote publiekstrekkers van het museum. Ze worden verzorgd door de 26-jarige Spaanse dierenverzorger Guillem Limia, die speciaal voor de tentoonstelling is verhuisd naar Leiden.Zo draagt hij veiligheidshandschoenen en een speciale bril en heeft hij een haak of een tang om zich te beschermen tegen het gif. Hij werkt al zes jaar werkt met de levensgevaarlijke dieren en is nog nooit gebeten.Zijn favoriete dier is de cobrakoning. Toen hij twee jaar geleden voor het eerst met ze ging werken, was hij meteen verkocht. Limia: 'Het was liefde op het eerste gezicht. Ze zijn heel makkelijk om mee te werken in vergelijking met andere slangen. Ze zijn slim. En op een of andere manier begrijpen we elkaar.'De liefde is waarschijnlijk niet wederzijds, want slangen zijn volgens Limia niet zoals katten of honden: 'Ze hebben niet dezelfde gevoelens, zoals liefde of waardering voor anderen. Het enige dat je kan bereiken is dat ze gewend raken aan de manier waarop je met ze werkt. Daardoor raken ze niet gestrest. Ze hoeven zich niet te verdedigen.'Bezoekers hoeven zich geen zorgen te maken als ze het museum bezoeken. De dieren zitten veilig achter glazen terraria.