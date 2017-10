Gouwenaar verdacht van zuurgooien blijft vastzitten, proces in december

(Foto: ANP)

GOUDA - Hans J., de 26-jarige Gouwenaar die verdacht wordt van het verspreiden van een chemische stof, perazijnzuur, in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel in mei, blijft vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam woensdag bepaald.

'Spijt van zijn daad'



Tijdens de zitting woensdag hebben partijen de voortgang van het onderzoek besproken. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie werkt J., in tegenstelling tot eerder, nu wel mee aan een onderzoek naar zijn psyche.De resultaten van dat onderzoek en een rapport van het NFI zijn naar verwachting in november klaar. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt dan op 15 december.J. sprenkelde op 4 mei het ontsmettingsmiddel 'perazijnzuur' over bureau's, in de ontvangstruimte voor goederen in het IJsselland Ziekenhuis. Zeventien mensen werden onwel nadat ze de stof inademden. Drie van hen waren er slecht aan toe. J. werd daarna thuis aangehouden. Het Openbaar Ministerie (OM) legt J. onder meer poging moord of doodslag en een poging tot brandstichting ten laste. Tijdens de vorige zitting liet de advocaat van J. weten dat zijn client spijt heeft van zijn daad.