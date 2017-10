Documentaire Binckhorst in première: 'De verandering is zorgelijk'

DEN HAAG - Ze zijn er al jaren mee bezig. Haagse filmmakers Wilma Marijnissen en Marsel Loersman maakten een documentaire over de Haagse Binkhorst. Sinds 2006 volgden ze de verandering van het gebied van industrie naar wonen en werken. De film gaat morgen in première.

Marijnissen en Loersman maakten een drieluik over het Haagse industrieterrein. Daar verandert een hoop. 'Verandering kan je niet tegenhouden, helemaal niet op een industrieterrein. Maar die verandering gaat zo hard dat het enigszins zorgelijk is', vertelt Marsel.Reden voor Wilma en Marsel om die verandering vast te leggen. Er is al veel veranderd, maar de komende jaren gaat er nog veel meer veranderen met de komst van de Rotterdamse Baan en duizenden woningen. Om niks kwijt te raken, hebben ze de documentaire gemaakt.De documentaire-serie wordt gepubliceerd in drie fases. Het eerste deel ging in 2014 al in première. Het tweede deel 'Fase 2' is nu aan de beurt. De film gaat donderdag in première en is daarna nog op 6, 7 en 8 oktober te zien in het Skatepark Sweatshop, op de Binckhorst.Woensdagavond wordt op die locatie het eerste deel van de film nog een keer vertoond.