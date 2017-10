Twee jaar cel geëist tegen Haagse sigarettenrovers

De Audi ramde bij de vlucht een politiewagen - Foto ANP

DEN HAAG - Tegen drie Haagse tieners is woensdag in de rechtbank in Dordrecht twee jaar celstraf geëist voor een sigarettenroof in 's-Gravendeel op 1 mei. Na de inbraak volgde een klopjacht over de A16, waarbij de politie een aantal schoten loste.

Geschreven door Sander Knura





Eenmaal binnen



Twee later gepakt





Het drietal maakte onderdeel uit van een groep van zo'n zes tot acht mannen die inbraken bij de Albert Heijn in 's-Gravendeel. Op beelden is te zien dat de groep met zwaar gereedschap de deuren van het filiaal inslaat.Eenmaal binnen storten ze zich op de sigarettenvoorraad achter de servicebalie. De groep vlucht in twee snelle Audi's over de A16, de snelweg wordt afgesloten. De politie zoekt vanuit de lucht met een helikopter. Uiteindelijk kan een van de jongens worden aangehouden . De andere twee worden op een later moment opgepakt.