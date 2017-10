VVD bezorgd over datalek gemeente Den Haag

Stadhuis van Den Haag (archieffoto)

DEN HAAG - De VVD in Den Haag maakt zich zorgen over het datalek op het Haagse stadhuis waarbij in 2014 privégegevens van leerlingen en medewerkers van de Haeghe Groep op straat zijn beland. De partij wil dat de gemeente er alles aan doet om dit soort lekken in de toekomst te voorkomen.





De VVD is verbaasd over het lek. 'Ouders moeten er op kunnen rekenen dat de gemeente zorgvuldig met de gegevens van mensen omgaat en zich daarbij houdt aan de Wet bescherming persoonsgegevens,' stelt VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf. 'Hoe kan het dat de gemeente Den Haag hier te weinig oog voor heeft gehad?'



Toekomst



Ook wijst hij op de risico's in de toekomst. 'Door toenemende digitalisering wordt het risico in de toekomst groter dat gevoelige informatie toegankelijk kan worden voor derden', stelt De Graaf. 'Dat geldt ook voor Haagse instellingen zoals ziekenhuizen, scholen en andere maatschappelijke organisaties.' De VVD wil dat het college actie onderneemt om de bewustwording hiervan bij de Haagse instellingen te vergroten.



Het datalek vond plaats bij de openbare aanbesteding voor het aangepast leerlingenvervoer en het WSW-vervoer van de Haeghe groep voor de periode 2014-2017. Het gaat om adressen, scholen of clusters waar zij naartoe werden gebracht en of de kinderen gebruik maakten van een rolstoel. De gegevens werden gepubliceerd op Tenderned, een website waarop de gemeente Den Haag aanbestedingen publiceert.De VVD is verbaasd over het lek. 'Ouders moeten er op kunnen rekenen dat de gemeente zorgvuldig met de gegevens van mensen omgaat en zich daarbij houdt aan de Wet bescherming persoonsgegevens,' stelt VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf. 'Hoe kan het dat de gemeente Den Haag hier te weinig oog voor heeft gehad?'Ook wijst hij op de risico's in de toekomst. 'Door toenemende digitalisering wordt het risico in de toekomst groter dat gevoelige informatie toegankelijk kan worden voor derden', stelt De Graaf. 'Dat geldt ook voor Haagse instellingen zoals ziekenhuizen, scholen en andere maatschappelijke organisaties.' De VVD wil dat het college actie onderneemt om de bewustwording hiervan bij de Haagse instellingen te vergroten.