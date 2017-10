Politie pakt acht verdachten op van cocaïnenetwerk

DEN HAAG - De politie heeft in een onderzoek naar cocaïnehandel acht verdachten opgepakt. De 36-jarige Haagse hoofdverdachte zit al een tijd vast, deze acht werkten volgens de politie met hem samen.

Eén van de verdachten werkte op Schiphol en een ander had daar een familielid werken. 'Op die manier hadden ze gedtailleerde kennis over de verschillende controles en hoe ze deze konden omzeilen', schrijft de politie. Andere verdachten wisten vervolgens waar ze de drugs konden verkopen.De verdachten zijn geen vaste groep. Volgens de politie is de hoofdverdachte een van de weinige vaste waarden, samen met zijn 36-jarige vrouw en 62-jarige moeder. Zij zijn ook aangehouden.De verdachten zijn een 37-jarige en 44-jarige man uit Den Haag, een 55-jarige man uit Haarlem, een 44-jarige man uit Amsterdam, een 43-jarige man uit 's-Gravenzande en een 46-jarige man uit Leiden. Die laatste is op Schiphol aangehouden toen hij naar het buitenland wilde vliegen.De hoofdverdachte werd al in juni aangehouden, toen in zijn huis over de koop van duizend kilo cocaïne werd onderhandeld. Bij zijn aanhouding is toen onder meer een kilo coke, MDMA, tientallen pillen, duizenden euro's aan cash. een dure Audi en enkele andere luxe artikelen meegenomen. Hij deed het merendeel van zijn zaken vanuit zijn huis in het Haagse stadsdeel Loosduinen.