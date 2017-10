Ajax-supporter uit Koudekerk krijgt werkstraf vanwege relschoppen

Fran Sol schiet de 1-2 langs doelman André Onana tijdens Ajax - Willem II. (Foto: ANP)

KOUDEKERK AAN DEN RIJN - Een man uit Koudekerk aan den Rijn heeft 140 uur werkstraf gekregen voor openlijke geweldpleging tijdens de voetbalwedstrijd Ajax - Willem II, in augustus vorig jaar. Hij is één van drie Ajax-fans die door de rechtbank in Amsterdam zijn veroordeeld vanwege relschoppen.





De rechtbank rekent het de mannen aan dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan een agressieve vorm van relschoppen in een familievak, een vak waar tijdens de wedstrijd veel ouders met kinderen zaten. De gezinnen hebben niet alleen de rellen gezien, maar hebben ook moeten vluchten.



Stadionverbod



Het agressieve gedrag van de mannen was onder meer gericht tegen twee stewards, die daarbij gewond raakten. De drie mannen moeten elk bijna 1400 euro schadevergoeding betalen aan de stewards. Eerder legde voetbalbond KNVB de drie al een stadionverbod op van acht jaar en een boete.



'Het gedrag van de mannen draagt bij aan de in de samenleving heersende gevoelens van angst en onveiligheid bij voetbalwedstrijden', aldus de officier van justitie. 'Dergelijk geweld brengt schade toe aan het imago van de voetbalclub Ajax en aan het betaald voetbal in het algemeen. En het zet de sport in een verkeerd en kwaad daglicht.'



LEES OOK: Ajax-fans blij met gesprekken over wedstrijden bij ADO: 'Uitsupporters horen bij voetbal'

Een 30-jarige man uit Bakel kreeg een straf van zes weken gevangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk. Een andere supporter uit Arkel kreeg een veroordeling van 160 uur werkstraf, eveneens wegens openlijke geweldpleging.De rechtbank rekent het de mannen aan dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan een agressieve vorm van relschoppen in een familievak, een vak waar tijdens de wedstrijd veel ouders met kinderen zaten. De gezinnen hebben niet alleen de rellen gezien, maar hebben ook moeten vluchten.Het agressieve gedrag van de mannen was onder meer gericht tegen twee stewards, die daarbij gewond raakten. De drie mannen moeten elk bijna 1400 euro schadevergoeding betalen aan de stewards. Eerder legde voetbalbond KNVB de drie al een stadionverbod op van acht jaar en een boete.'Het gedrag van de mannen draagt bij aan de in de samenleving heersende gevoelens van angst en onveiligheid bij voetbalwedstrijden', aldus de officier van justitie. 'Dergelijk geweld brengt schade toe aan het imago van de voetbalclub Ajax en aan het betaald voetbal in het algemeen. En het zet de sport in een verkeerd en kwaad daglicht.'