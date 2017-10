Game-ontwikkelaar, trainer PSV of rapper; toekomstdromen jongeren Schilderswijk in theater

DEN HAAG - Er wordt veel gezegd en geschreven over de Schilderswijk. Daarom vindt Appie el Massaoudi het tijd om de jongeren van de wijk zèlf het verhaal van de wijk te laten vertellen. De Haagse ondernemer staat op maandag 9 oktober met zijn jongens van de Haagse Markt in de Koninklijke Schouwburg tijdens ‘Optimisme Is Hot’.

Het grootste gedeelte van deze jongens was nog nooit in een theater geweest. Paul Slangen-Nationaal Theater

Appie zorgt er met zijn leer-werkbedrijf voor dat de Haagse Markt schoon blijft. Met een grote dosis optimisme zorgt hij er voor dat de jongeren op het rechte pad blijven en hun dromen na kunnen jagen. ‘Het zijn jongens die al een behoorlijke rugzak hebben en een tweede of derde kans nodig hebben. Hier krijgen ze aandacht, waardering, verantwoordelijkheden en horen ze ergens bij. Ook krijgen ze ideeën over hun eigen toekomst ’, zegt Appie. Bij de vraag ‘waar zie je jezelf over 20 jaar’ beginnen de ogen van de jongeren te glinsteren en dromen ze al weg van een mooie toekomst. Game-ontwikkelaar, trainer van PSV en rapper worden zo door de jongens uit de mouwen geschud.Dat de voorstelling ‘Optimisme Is Hot’ heet mag geen toeval zijn. Als je Appie kent of spreekt, dan druipt het optimisme van hem af. Met de jongens is de afgelopen weken hard gerepeteerd om hen klaar te stomen voor de voorstelling: ‘Het grootste gedeelte van deze jongens was nog nooit in een theater geweest. Wat we in een aantal weken hebben bereikt is echt geweldig’, zegt Paul Slangen van het Nationaal Theater.‘De jongens vertellen nu zèlf over het leven in de Schilderswijk. Hoe is het om in deze wijk te leven? Hoe kijken ze tegen maatschappelijke problemen aan? We horen altijd mensen die helemaal geen link met de wijk hebben over de Schilderswijk, daarom willen wij nu deze jongens hun verhaal laten doen’, zegt Appie trots.Na eerdere avonden met het thema ‘HOT’, zoals Racisme, Idealisme en Romantiek, is het nu de beurt aan Optimisme. De avond moet een echte theateravond worden waarbij het verhaal van de jongeren centraal staat. Daarnaast zijn er meisjes die kickboksen, is er muziek te horen en zal Abdelkader Benali met Appie in gesprek gaan. De voorstelling ‘Optimisme Is Hot’ in de Koninklijke Schouwburg begint maandag 9 oktober om 20:15 uur.