Janmaat houdt hoop op WK: 'Alles rechtzetten tegen Zweden'

LEIDSCHENDAM - Na ruim een jaar afwezigheid maakt rechtsback Daryl Janmaat uit Leidschendam zijn rentree in het Nederlands elftal. De 28-jarige verdediger van Watford FC moet zich met Oranje in de cruciale EK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland (zaterdag) en Zweden (dinsdag) zien te plaatsen voor de play-offs. 'We weten wat ons te doen staat', stelt hij tegenover Omroep West.

Ik wist dat ik in het vizier was, dus ik hield wel rekening met een oproep Daryl Janmaat – voetballer Oranje

Zijn laatste interland speelde Janmaat op 6 september vorig jaar. Toen bleef Nederland steken op een 1-1 gelijkspel bij Zweden. 'Een tijdje geleden', realiseert de rechtsback zich. 'Dus ik ben blij om terug te zijn. Ik ben eigenlijk altijd wel opgeroepen geweest, alleen heb ik gewoon heel veel last gehad van blessures . Die tijd hoop ik nu achter me te laten.'Dat de Haagse bondscoach Dick Advocaat hem heeft opgenomen in zijn selectie, verbaast de verdediger niet. 'Ik wist dat ik in het vizier was, dus ik hield wel rekening met een oproep.' Maar of Janmaat speelminuten krijgt, is nog de vraag. 'Voor mij is het gewoon belangrijk dat ik op de training laat zien wat ik kan, en probeer de bondscoach te overtuigen.'Oranje moet een achterstand van drie punten en zes doelpunten goedmaken op Zweden. Lukt dat niet, dan mist Nederland na het EK in Frankrijk ook het WK van volgend jaar in Rusland. Janmaat: 'Het is wel duidelijk dat we veel moeten scoren en twee keer moeten winnen. Zweden speelt voor ons, dus we weten wat ons te doen staat in Wit-Rusland.'De 28-voudig international heeft goede herinneringen aan een ontmoeting met Hongarije in 2013. Hij gaf destijds een assist in het met 8-1 gewonnen WK-kwalificatieduel. Voor die uitslag zou hij nu tekenen. 'Maar als wij in Wit-Rusland gewoon een goede overwinning kunnen behalen met een hoop doelpunten verschil en hopen dat Zweden zich rustig houdt, dan hebben we een mooie laatste wedstrijd tegen Zweden waarin we hopelijk alles nog recht kunnen zetten.'