Scholen en ouders maken zich op voor staking: opa en oma passen op

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het zal donderdag stil zijn op de schoolpleinen in Nederland. Ook basisschool Het Mozaïek in de Alphense wijk Kerk en Zanen zal bij de landelijke onderwijsstaking in Den Haag zijn. In het Zuiderpark protesteren juffen en meesters uit het basisonderwijs tegen de hoge werkdruk en voor een hoger salaris.

De staking betekent dat ouders oppas zullen moeten regelen. Maar desondanks is er bij de ouders over het algemeen wel begrip voor de actie. 'Je merkt dat hier soms ook te weinig personeel is', zegt een moeder. 'Er is ook wel een oproep geweest aan ouders om in geval van nood even voor de klas te staan. Dat kan natuurlijk niet.'De Pabo levert niet genoeg jonge docenten en er komt steeds meer op het bordje van de juffen en meesters te liggen. 'We moeten ervoor zorgen dat alle leerlingen goed onderwijs krijgen', zegt directeur Karin Bakker van Het Mozaïek. 'Het passend onderwijs ligt op ons bordje en veel maatschappelijke zaken komen ook vaak heel subtiel het basisonderwijs in. Dus het valt niet mee.''De werkdruk is gewoon heel erg hoog', weet juf Karin Boekel. 'En als je vijf kinderen hebt die extra aandacht nodig hebben, dan moet je daar wel je best voor blijven doen.' Het extra geld dat nu naar het onderwijs gaat vinden ze op Het Mozaïek 'een schijntje'. 'Ik vind gewoon dat we hetzelfde salaris als de leerkrachten op de middelbare scholen zouden moeten verdienen', zegt juf Karin. Ze zal er dan ook zeker bij zijn morgen bij de staking in Den Haag.