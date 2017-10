Mogelijk asbest vrij bij brand potplantkwekerij

Brand potplantkwekerij Leidschendam (foto: Regio15)

STOMPWIJK - De brand in de bedrijfshal van een potplantkwekerij aan de Huysitterweg in Stompwijk is onder controle. Dat meldt een woordvoerder van de brandweer. Bij de brand is mogelijk asbest vrijgekomen, omdat het dak vermoedelijk gemaakt is met asbestmateriaal.



De vlammen sloegen een tijd uit een gedeelte van het dak en in de omgeving waren flinke rookwolken te zien. De brandweer schaalde al snel op naar 'grote brand' en rukte met veel materiaal uit. Het bedrijf ligt aan het begin van de weg tussen Stompwijk en de Haagse wijk Leidschenveen.





Ter hoogte van Stompwijk is de N206 tussen Leiden en Zoetermeer in beide richtingen korte tijd dichtgeweest door de brand.





