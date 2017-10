Femke Heemskerk verovert drie medailles in Doha

ROELOFARENDSVEEN - Zwemster Femke Heemskerk uit Roelofarendsveen heeft bij de wereldbekerwedstrijden kortebaan in Doha drie medailles veroverd. Ze pakte zilver op de 200 meter vrije slag en bemachtigde brons op zowel de 50 meter vrije slag als de 200 meter wisselslag.

In de hoofdstad van Qatar won Sarah Sjöstrom, evenals zondag in Hongkong, de 50 meter vrij. De Zweedse zegevierde in een tijd van 23,28 seconden. Oud-olympisch kampioene Ranomi Kromowidjojo klokte de tweede tijd: 23,82. Femke Heemskerk finishte in 24,40 als derde en ook op de vierde plaats eindigde een Nederlandse. Maaike de Waard had 25,16 nodig voor haar race.Heemskerk belandde ook op de 200 meter vrije slag en 200 meter wisselslag op het podium. Op de 200 vrij werd ze tweede achter Sjöström, op de 200 wissel derde. Op die laatste discipline voldeed ze aan de limiet voor de Europese kampioenschappen in Kopenhagen in december.