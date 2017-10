Betaald parkeren in Scheveningen verdeelt politiek en buurt: 'Een historische vergissing'

DEN HAAG - De invoering van betaald parkeren in Scheveningen verdeelt de Haagse politiek én de bewoners van de kuststrook zelf. De gemeenteraad moet morgen een beslissing nemen of mensen per 30 november moeten gaan betalen als ze hun auto willen neerzetten in het Haven-, Staten- en Geuzenkwartier, maar het is nog niet zeker of een meerderheid in de raad dat wel wil. Van de coalitiepartijen hebben in ieder geval de VVD en het CDA grote twijfels.

Dat bleek vandaag tijdens een commissievergadering in het stadhuis. Daar kwamen meer dan tien bewoners, vertegenwoordigers van organisaties en ondernemers inspreken om hun ideeën over de plannen van wethouder Tom de Bruijn (D66, verkeer) duidelijk te maken. De meeste bleken tegen.Zo vreest een ondernemer dat hij de auto's van zijn bedrijf niet meer kwijt kan op straat. 'Dit pakt voor ons desastreus uit.' De vertegenwoordiger van een grote reder had het over een 'historische vergissing'. Buurtbewoonster Annemarie Pronk, vorig jaar winnaar van Heel Holland Bakt, sprak ook haar zorgen uit.Een aantal mensen verklaarde ook dat er te weinig overleg was geweest en dat ze niet betrokken waren bij de plannen. Terwijl weer anderen dat weerlegden. Volgens hen is er bij het discussiëren over een verkeersvisie voor heel Scheveningen heel duidelijk gesteld dat het invoeren van betaald parkeren essentieel is. Bovendien bleken er ook voorstanders: 'In Scheveningen Dorp hebben we er goede ervaringen mee.'Dezelfde verdeeldheid was te zien in de gemeenteraad. Voor sommige partijen als D66 en GroenLinks is het overduidelijk dat alleen het weren van verkeer dat niet echt in de wijk moet zijn wijk - bijvoorbeeld toeristen - een bijdrage kan leveren aan het oplossen van de parkeerproblemen. 'En in andere delen van de stad zijn ondernemers ook niet gierend over de kop gegaan toen daar betaald parkeren werd ingevoerd', aldus D66-leider Robert van Asten.Andere partijen als de PVV en Groep de Mos zijn helemaal tegen betaald parkeren en willen het ook hier niet. 'Het beleid is ziek', zei bijvoorbeeld Arjen Dubbelaar van de laatste partij.Maar een deel van de raad heeft ook nog twijfels. Zo ziet het CDA veel praktische problemen. Daarvoor moeten eerst goede oplossingen worden gevonden, voordat het nieuwe regime ingaat, stelt CDA'er Cees Pluimgraaff. Hij pleitte daarom voor uitstel.Ook de VVD wil dat er goede oplossingen komen voor vooral ondernemers voordat het nieuwe systeem wordt ingevoerd. Zo moet er gratis parkeren komen op het 'Landhoofd c', waar veel bedrijven zijn gevestigd. Rondom de horeca zou het regime pas na 18.00 uur moeten gaan gelden. 'Maar mijn grootste punt is toch eigenlijk wel dat de wethouder zegt dat hij uitgebreid met iedereen heeft overlegd, maar dat veel mensen zeggen dat dat niet zo is. Dat kan ik niet begrijpen van een D66-wethouder', aldus fractieleider Frans de Graaf.De Bruijn zelf bestreed dat. 'Ik heb een goede zelfreflectie. Ik kan heel goed toegeven als iets niet is goed gegaan. Maar ik heb met iedereen goed overleg gevoerd.' Wel kan het zo zijn dat mensen het soms niet met hem eens zijn, erkende de wethouder. Of dat er nog veel misverstanden zijn. Bijvoorbeeld over de prijzen of hoe vergunningen straks kunnen worden aangevraagd. 'Ik hoop dat we dat met communicatie kunnen wegnemen. Want heel veel punten berusten over misverstanden die eenvoudig te beantwoorden zijn.'De commissie zou woensdagmiddag ook spreken over de vernieuwing van het tracé van tramlijn 1 op de Scheveningseweg. Die sporen daar moeten nu echt dringend worden vervangen, benadrukte HTM-directeur Jaap Bierman. Afgelopen maandag ging de snelheid van de trams al omlaag naar 40 kilometer per uur omdat de passagiers anders heen en weer schudden. Hij riep de raad op snel een besluit te nemen. 'Het is vijf over twaalf.' Maar dat gebeurde niet. De tijd was op. Daarom wordt hierover volgende week vergaderd.