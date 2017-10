Duindorpers richten stichting op voor vreugdevuur

Vreugdevuur Duindorp op het Zuiderstrand. Foto: Regio15

DEN HAAG - De organisatie van het vreugdevuur Duindorp gaat voortaan verder als de Duindorp Vreugdevuur stichting. 'Een dergelijk evenement hoort professionaliteit uit te stralen en daar is vandaag weer een grote stap in gezet', schrijven de Duindorpers in een bericht.





Onder toeziend oog van de notaris zijn de handtekeningen gezet onder de overeenkomst van de stichting, waardoor de organisatie van het vreugdevuur zich nu kan richten op het evenement.

De mannen bij de notaris | Foto: Vreugdevuur Duindorp



LEES OOK:

Mogelijk toch vreugdevuur op Scheveningen

Vreugdevuur Duindorp op lijst Nederlands cultureel erfgoed Volgens de organisatie heeft het oprichten van de stichting vele voordelen. 'Zo kunnen wij meer aanspraak maken op subsidies en is het ook aantrekkelijker voor sponsors.'Onder toeziend oog van de notaris zijn de handtekeningen gezet onder de overeenkomst van de stichting, waardoor de organisatie van het vreugdevuur zich nu kan richten op het evenement.