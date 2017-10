Drukbezochte inloopavond nieuwe moskee in Thomaskerk verloopt rustig

Enkelen protesteren tegen de komst van de moskee | Foto: Richard Mulder

De moskee zat al tientallen jaren in de Paul Krugerlaan, maar was op zoek naar een nieuw onderkomen, omdat de huidige locatie te klein werd en niet toekomstbestendig was. Dat wordt nu dus de Harmelenstraat. Voorpost verspreidde zo'n 2000 pamfletten in de buurt tegen de komst van de moskee De inloopavond werd drukbezocht. Ruim honderd mensen vonden hun weg naar de toekomstige moskee. Een buurtbewoonster die naar de inloopavond kwam, was niet blij met het pamflet. 'Belachelijk. Je denkt toch niet dat ik die voor mijn raam ga hangen. Ik wilde met mijn eigen ogen zien wat ze hier gaan doen en ik ben heel positief.'Ze was bang voor parkeeroverlast, maar is nu gerustgesteld. 'Ik hoef me nergens zorgen om te maken, want het is allemaal heel goed en duidelijk uitgelegd.'Voorzitter Robbert Mohammedamin van de vereniging zegt graag in gesprek te gaan met Voorpost, maar dat wil actieleider Florens van der Kooi niet. 'Nee, we gaan niet in gesprek', zegt hij. 'Wij kennen de standaardriedeltjes wel, die ze vertellen tegen mensen. Dat ze vredelievend zijn enzo. Daar geloven wij niet in. De praktijk wijst uit dat het anders is. De islam is een verwerpelijke ideologie, die niet past in een westerse beschaving.'