Huurdersorganisatie flat Scheveningen: 'Niemand komt op straat te staan'

DEN HAAG - 'Uiteraard moeten alle huurders tijdig een passende nieuwe woning vinden, niemand kan en zal op straat komen te staan of gedwongen worden te kiezen voor een ongeschikte woning.' Dat schrijft de Landelijke Huurdersraad Vestia op hun website over de problemen op Scheveningen.

Daar moeten meerdere bewoners van de flat Hoog Lindoduin hun huis uit. Werkzaamheden zijn de oorzaak. Veel huurders zijn bang voor wat komen gaat. 'Ongerustheid, paniek en woede', omschreef bewoner Els van Weezenbeek haar gevoel.Vestia helpt de huidige bewoners met het vinden van een nieuwe woning. Ook de huurdersorganisatie staat ze bij. 'Onze rol als huurdersorganisatie bij Lindoduin is het bewegen van Vestia om, naast de wettelijke verplichtingen, de overlast en onrust bij de huurders zo beperkt mogelijk te houden. Wij staan voor zo veel maatwerk als mogelijk, en zo duidelijk mogelijke communicatie. Vestia moet dit doen.''Het gaat erom wat huurders merken van de sociale afspraken die er voor hen zijn', gaat het bericht verder. 'Wij hebben een klankbord van en voor huurders georganiseerd die signalen verzamelt over hoe Vestia de afspraken nakomt. Dat klankbord komt aanstaande maandag weer bijeen en bespreekt eventuele pijnpunten direct met Vestia.'Volgens de organisatie intensiveert de begeleiding en het maatwerk voor deze laatste zes maanden waarin huurders uitverhuizen. 'Dat komt omdat de huurders die gemakkelijk zelf konden verhuizen inmiddels ook echt verhuisd zijn. De huurders die nu nog in Lindoduin wonen, krijgen te maken met iets meer tijdsdruk maar kunnen ook rekenen op veel meer begeleiding, zeker als ze kampen met een zorgvraag.'