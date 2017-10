West Wekker: Leraren staken in Den Haag en basisschooldirecteur ontkent ontucht

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is donderdag. Het weekend komt steeds dichterbij! Voordat je de (werk)dag begint hebben wij het belangrijkste nieuws voor je op een rijtje gezet. Leerkrachten van het basisonderwijs staken vandaag in Den Haag. En de Alphense basisschooldirecteur ontkent ontucht te hebben gepleegd met een dertienjarig meisje.

Het is vandaag stil op de schoolpeinen in Nederland. In het Zuiderpark protesteren juffen en meesters uit het basisonderwijs tegen de hoge werkdruk en voor een hoger salaris. Onderwijsbonden verwachten vandaag zo'n 30.000 basisschoolleraren op de protestmanifestatie.De directeur van een basisschool in Alphen aan den Rijn ontkent dat hij ontucht heeft gepleegd met een dertienjarig meisje. Justitie verdenkt de 32-jarige Khalid T. daarvan. Hij werd begin vorige week aangehouden. Zijn advocaat Shirley Splinter meent dat het Openbaar Ministerie T. op het 'publieke schavot' heeft gezet.Op een kleine demonstratie van de nationalistische actiegroep Voorpost na is de inloopavond van de vereniging Ahmadiyaa Anjuman Isha'at-e-Islam in de oude Thomaskerk in Den Haag gisteravond verlopen. De vereniging vestigt daar een nieuwe moskee en wilde woensdagavond kennismaken met buurtbewoners.De invoering van betaald parkeren in Scheveningen verdeelt de Haagse politiek én de bewoners van de kuststrook zelf. De gemeenteraad moet vandaag een beslissing nemen of mensen per 30 november moeten gaan betalen als ze hun auto willen neerzetten in het Haven-, Staten- en Geuzenkwartier, maar het is nog niet zeker of een meerderheid in de raad dat wel wil. Van de coalitiepartijen hebben in ieder geval de VVD en het CDA grote twijfels. Weer: Er staat voor vandaag een pittige storm op het programma. De wind wordt aan de kust vanochtend al snel stormachtig. Er zijn veel wolken en het kan flink gaan regenen. Het wordt maximaal 15 graden.Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen.In deze aflevering:In Wateringse veld loopt Jet een diehard voetbalfan tegen het lijf. Zij ontmoet een dame die in haar voortuin didgeridoos uit houtblokken maakt en ze gaat door het huis van een vrijwilliger bij de Wateringse brandweer. Natuurlijk wordt er ook geklommen en moet Jet het water over. Een auto-matje blijkt een geniale oplossing voor een iets te hoog hek. De lijn eindigt met een gezellige maaltijd in de historische druivenkas van Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight.