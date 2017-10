Vervuild bluswater uit sloot in mestzakken na grote brand in boerderij Maasland

MAASLAND - Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat het vervuilde water uit de sloot pompen bij de boerderij aan de Kwakelweg in Maasland, waar maandagavond een grote brand heeft gewoed. Het water daar is vervuild met bluswater, wat schadelijk kan zijn voor planten en dieren in de sloot. Mestzakken lijken nu de oplossing.

Eerder werd het vervuilde water al afgesloten van de overige watergangen in de buurt, zodat de kwetsbare waternatuur in de Commandeurspolder, Duifpolder en Vlietlanden gespaard zou blijven. Omdat het donderdag gaat regenen, wil het waterschap het water weg hebben, zodat het vervuilde water geen schade kan toebrengen aan de natuur in de Commandeurspolder, Duifpolder en de Vlietlanden.De operatie wordt er niet makkelijker op omdat de wegen rond de Kwakelweg niet te zwaar belast mogen worden. Het transport van het vervuilde water over de weg is dus niet mogelijk. Daarom worden er voorbereidingen getroffen om het water is mestzakken op het land op te slaan. Zo is er meer tijd om een alternatieve route te bedenken om het water weg te krijgen.Tijdens inspecties stuitte het hoogheemraadschap ter hoogte van het gemaal op vissen die naar lucht hapten. Daarom worden de vissen overgezet naar een plek met schoner water. Ook adviseert het hoogheemraadschap hondenbezitters om hun hond niet uit de sloot te laten drinken.