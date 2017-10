Drukste ochtendspits en minder treinen door storm

REGIO - Door de storm is de ochtendspits van donderdag de drukste van het jaar. Kort na 08.00 stond er 754 kilometer file, tegen rond de 300 kilometer op een normale donderdagochtend. Het gaat om files op snelwegen en provinciale wegen, aldus de ANWB. Ook het treinverkeer heeft last van de storm. Tussen Haarlem en Voorhout rijden er geen treinen door een boom op het spoor. Dit duurt tot ongeveer 12.30 uur.

Dat is fors Huub Mizee-weerman

Dit heeft ook gevolgen voor het treintraject Leiden - Den Haag Centraal. Daar rijden minder intercity's. De vertraging is ongeveer 15 minuten.Door de regen houden automobilisten meer afstand, maar gebeuren er ook meer ongelukken, zegt de ANWB. De Verkeersinformatiedienst (VID) verwacht dat de verkeersdrukte na 08.30 niet meer verder groeit. Door de lerarenstaking blijft een deel van de forenzen donderdag thuis.Diezelfde lerarenstaking zal aan het eind van de ochtend leiden tot drukte richting Den Haag. Stakende basisscholleraren gaan dan met driehonderd bussen richting het Haagse Zuiderpark. Na afloop, rond 15.00 uur, moeten al deze bussen Den Haag weer uit.Er wordt gewaarschuwd voor zware windstoten. 'De combinatie van regen en flinke windstoten kunnen voor veel problemen op de weg zorgen', waarschuwt Omroep West-weerman Huub Mizee. Vooral op bruggen en viaducten moeten automobilisten zich niet laten verrassen door windstoten.Volgens Mizee kunnen er windstoten tot 90 kilometer per uur voorkomen. 'Aan de kust staat windkracht 7 tot 8. Dat is fors.' Het KNMI heeft code geel afgegeven.