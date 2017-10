Mysterieuze diefstal: school verandert ongewenst van naam

VOORBURG - Onbegrip bij het Dalton in Voorburg. Het is voor de middelbare school aan de Loolaan nog een raadsel wie de letter 'D' van het logo boven de centrale ingang heeft ontvreemd.

De hoofdconciërge, die in nauw contact staat met een wijkagent, heeft aangifte gedaan. Hij hoopt dat een nieuwe letter, die op maat gemaakt moet worden, zo snel mogelijk bijgeplaatst kan worden. Over het schadebedrag wil hij niets zeggen.De rector van de Voorburgse school was donderdag niet bereikbaar voor commentaar. Een medewerkster van het Dalton kon ook niet zeggen hoe lang het logo er precies op zat voordat de beginletter werd gestolen. 'In elk geval al jaren lang', zegt ze.De school gaat nu dus tijdelijk door het leven als 'Alton' en dat lijkt misschien wel een stuk 'sjieker' dan de gebruikelijke naam. Alton is namelijk de naam van een graafschap in het Britse Hampshire waar de beroemde schrijfster Jane Austen de laatste jaren van haar leven doorbracht.De politie bevestigt dat er aangifte is gedaan van de diefstal van de letter. 'We hebben geen enkel spoor van de dader, dus we zijn dringend op zoek naar getuigen', vertelt een woordvoerster. Volgens haar moet het gebeurd zijn tussen woensdagmiddag 13 september en donderdagmiddag 14 september. 'We vermoeden dat iemand via de achterkant over het hek is geklommen en via de brandtrap en regenpijp dat ding heeft weggehaald', aldus de woordvoerster.'Het lijkt een vorm van baldadigheid, alsof iemand een grapje heeft uitgehaald. Wij vinden het zeker geen leuk grapje, want de schade loopt in de honderden euro's en zo'n school heeft het geld hard nodig voor de leerlingen. Dat geld hadden ze beter kunnen besteden aan een computer of aan boeken', aldus de woordvoerster.