Onderwijsstaking? Lekker de hele dag zwemmen en dansen in Leiderdorp

LEIDERDORP - Door de onderwijsstaking hebben veel leerlingen vandaag vrij. Dus wat doe je dan? Je gaat zwemmen en dansen bij zwembad De Does in Leiderdorp. Daar is vandaag van alles georganiseerd voor de kinderen.

Omroep West-verslaggever Mariët Overdiep zag al vroeg leerlingen die vandaag een leuke dag beleven in het Leiderdorpse sportcentrum. Daar zijn ze afgezet door hun ouders: 'Ik snap wel dat de leraren gaan staken', vertelt een moeder. 'De druk is groot en ze hebben vaak te veel leerlingen in de klas. Dat we hier terecht kunnen bij dit sportcentrum is absoluut boffen.'Er zijn volop activiteiten gepland vandaag. 'Je kunt zwemmen, er is een bioscoop, we gaan samen eten en er komt vanmiddag een show waarin we laten zien wat we tijdens de danslessen hebben geleerd', zegt de lerares die danslessen komt geven. 'Of het een succes is? Jazeker, binnen een dag hadden we veertig aanmeldingen. En we hebben slechts een kleine dansstudio!'En de lerarenstaking ? Die start om 13.00 uur en eindigt om 15.00 uur in het Zuiderpark. De organisatie verwacht zo'n 30.000 basisschoolleraren.