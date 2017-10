HTM teleurgesteld: Geen debat over nieuw tramspoor Scheveningseweg door tijdgebrek

De tramsporen op de Scheveningseweg in Den Haag moeten dringend worden vervangen. | Foto Thijs Kramer

DEN HAAG - Wegens tijdgebrek is het debat over de vernieuwing van het tramspoor van lijn 1 op de Scheveningseweg woensdag niet doorgegaan. Een discussie over betaald parkeren op Scheveningen ging tijdens de commissievergadering op het stadhuis zo lang door, dat het debat over tram 1 verplaatst moest worden. De teleurstelling bij onder meer de HTM was groot.