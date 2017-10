Regentonnen niet aan te slepen in het Westland: run op gratis exemplaren

WESTLAND - Het loopt storm bij het weggeven van gratis regentonnen door de gemeente Westland. Binnen een dag waren de 200 gratis regentonnen op.

De gemeente Westland geeft de tonnen weg in het kader van de dag van de duurzaamheid op 10 oktober. Dit ging volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt.De gemeente heeft op Twitter laten weten dat er al meer dan tweehonderd aanmeldingen zijn en dat daarmee alle regentonnen vergeven zijn.De eerste partij van 40 regentonnen wordt dinsdag in De Lier weggegeven. Na 10 oktober worden de tonnen in andere Westlandse dorpskernen uitgedeeld.Daarnaast kunnen inwoners een tuintegel ruilen voor een bloembol.