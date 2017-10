Anderhalf jaar cel en tbs voor carjacker die ravage veroorzaakte op Loevesteinlaan Den Haag

Foto: Regio 15

DEN HAAG - De 36-jarige Angelo B. die in maart een auto kaapte op de Loevensteinlaan in Den Haag is veroordeeld tot 18 maanden celstraf en tbs met voorwaarden. Dat heeft de Haagse rechtbank donderdagmiddag bepaald.

Geschreven door Sander Knura



De 36-jarige carjacker sprong op de motorkap van een Peugeot, rukte de deur open en duwde de vrouw uit de wagen. Haar 10-jarige nichtje vluchtte de auto uit. Op zijn vlucht



Angelo B. was onder invloed van cocaïne en dacht dat hij achtervolgd werd, zei hij twee weken geleden op de zitting. Hij gaf aan dat hij spijt had dat hij een auto had gekozen waar een kind in zat. B. gaf ook aan dat hij behandeld wil worden, maar



LEES OOK: Ooggetuige carjacking Den Haag: 'Ik hoorde hem schreeuwen en haar gillen'

De 36-jarige carjacker sprong op de motorkap van een Peugeot, rukte de deur open en duwde de vrouw uit de wagen. Haar 10-jarige nichtje vluchtte de auto uit. Op zijn vlucht knalde B. op een voertuig van de HTM en probeerde vervolgens een andere auto te kapen.Angelo B. was onder invloed van cocaïne en dacht dat hij achtervolgd werd, zei hij twee weken geleden op de zitting. Hij gaf aan dat hij spijt had dat hij een auto had gekozen waar een kind in zat. B. gaf ook aan dat hij behandeld wil worden, maar liever niet in een tbs-kliniek