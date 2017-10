Nieuw clubgebouw voor Haagse hockeyclub Wateringseveld klaar

DEN HAAG - Feest bij Hockeyclub Wateringseveld (HCWV) in Den Haag: komende zaterdagmiddag wordt het gloednieuwe clubgebouw in gebruik genomen. HCWV-voorzitter Marcel Lepelaar zal samen met sportwethouder Rabin Baldewsingh de officiële opening verrichten.

De hockeycub in Wateringsveld groeide zo hard dat er een nieuw onderkomen nodig was. Op een paar honderd meter van de oude locatie aan de Noordweg werd daarom een nieuw complex aangelegd met twee zandvelden (kunstgrasvelden) en een waterveld. Vorig jaar kreeg HCWV als laatste hockeyvereniging in de stad een zogeheten waterveld, waarop professioneel hockey gespeeld kan worden.Kort na de opening speelt het HCWV heren 1 tegen de Boekaniers, een team van oud-internationals met daarin onder meer tophockeyers Valentin Verga en Seve van Ass. Voor de kinderen zijn er allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een springkussen, zumba-les, bitjeshappen en schminken.