Nog even nagenieten van Dierendag: kickûh foto's van onze beste vrienden

Foto: Willemien Versteeg

REGIO - Het was gisteren Dierendag en daarom vroegen wij jullie op Facebook om de leukste foto's van jouw huisdier. We krijgen daar meer dan 600 aandoenlijke, schattige en soms zelfs hilarische huisdierkiekjes binnen. Om nog even na te genieten - en omdat we de huisdieren altijd wel in het zonnetje mogen zetten - hebben we de leukste foto's op een rijtje gezet.



Foto: Marga Annokkee-Van Zuidam

De knuffelkoetjes kijken verbaasd in de camera.

Foto: Saskia Martin Van Bergen

Drie katten, één doos...

Foto: Paula Lam-Tukker

Klein maar fijn!

Foto: Raymond Vollebregt

Hier hebben wij ook geen woorden voor...

Foto: Patricia Toet

Zulk lekker weer, daar valt je bek van open.

Foto: Ruby de Witt

Forever friends!

Foto: Chris Fritz

Wie niet knap is, moet stoer zijn.

Foto: Jolanda Rak

