Handtekeningen spotten van Churchill, Mandela en Willem-Alexander in het Leidse Zweetkamertje

LEIDEN - Wie de handtekening van Winston Churchill, Nelson Mandela of Koning Willem-Alexander in het Leidse Zweetkamertje van de universiteit van dichtbij wil zien kan dat vanaf nu online. De universiteit heeft een 360 graden foto laten maken van het bekendste kamertje van de universiteit.

Het is een Leidse traditie dat afgestudeerden, alumni, na hun buluitreiking een handtekening zetten of hun naam schrijven op de muren van dit kamertje. Het Zweetkamertje is zo genoemd, omdat studenten vroeger in dit kamertje moesten wachten voor hun doctoraalexamen. Dit wachten zorgde er vaak voor dat de kandidaten zenuwachtig werden en daar het klamme zweet van kregen.Alle handtekeningen van de alumni zijn in detail vastgelegd en nu voor iedereen te bekijken op een website . Alumni kunnen ook hun eigen handtekening taggen op de website. De handtekening kan gekoppeld worden met een LinkedIn-profiel. Overigens worden gegevens gecontroleerd, dus grappenmakers hebben geen kans.