Storm leidt tot vallende takken en omgewaaide bomen

REGIO - Het aantal meldingen in onze regio als gevolg van de herfststorm valt tot nu toe mee. Dat zegt een woordvoerder van de brandweer tegen Omroep West. Er is wel sprake van vallende takken en omgewaaide bomen.

'Het aantal meldingen neemt het afgelopen uur toe, maar tot op heden is het lang niet zo druk als bij de vorige storm', aldus de woordvoerder. 'Wel merken we dat de meldingen uit de hele regio komen. Bij de vorige storm kwamen ze uit een veel kleiner gebied.'De meeste telefoontjes en berichten krijgt de brandweer van vallende takken en enkele omgewaaide bomen. 'Daar zijn we qua bezetting goed op berekend. In Den Haag hebben we beroepsbrandweerlieden op hun post, in het Westland hebben we vrijwillige brandweer. En daarnaast hebben we, als het veel drukker wordt, extra oproepkrachten achter de hand.'Waar luchthaven Schiphol ruim 150 vluchten heeft moeten annuleren vanwege de harde wind, heeft vliegveld Rotterdam The Hague Airport geen last van de storm.