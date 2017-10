Neem jij je kinderen mee naar werk vanwege lerarenstaking? Deel jouw foto!

DEN HAAG - De lerarenstaking zorgt bij veel ouders voor problemen met het vinden voor oppas van je kind. Dus nemen veel ouders hun kinderen mee naar het werk.

Omroep West-presentatrice Kirsten van Dissel heeft haar dochter Lola meegenomen naar de studio vanwege de lerarenstaking. Zit er bij jou een kind naast je bureau? Worden je collega's door jouw koters geterroriseerd? Of heb je je nageslacht aan het werk gezet? Deel je leukste foto via onze Facebookpagina of via online@omroepwest.nl