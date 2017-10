Omstreden vogelhuisjes van HTM-chauffeur eindelijk naar nieuwe plek

PIJNACKER - De vogelhuisjes van buschauffeur Peter Heemskerk krijgen donderdag een nieuw thuis. Heemskerk maakte ruim tachtig vogelhuisjes en hing die aan het HTM-gebouw in Kijkduin, maar daar moesten ze weg. Een deel van de vogelhuisjes wordt nu opgehangen op scoutingkampeerterrein Bieslandse Bos in Pijnacker.

De 61-jarige Heemskerk maakte de vogelhuisjes om geld in te zamelen voor zijn kleinzoon Joey. De 11-jarige jongen heeft de ongeneeslijke spierziekte Duchenne. Heemskerk verkocht de vogelhuisjes voor vijf euro per stuk.Het kwam hard aan toen de HTM de chauffeur afgelopen zomer meedeelde dat de kastjes moesten verdwijnen , omdat hij geen toestemming had gevraagd. 'Als wij dit toestaan is het einde zoek', liet de HTM toen weten.HTM-chauffeurs startten een petitie om de omstreden vogelhuisjes te behouden. De HTM liet uiteindelijk weten dat de vogelhuisjes toch niet per direct verwijderd hoefden te worden en gaven Heemskerk tot en met september om een nieuw huis te vinden.Die nieuwe bestemming werd gelukkig gevonden . Veertig kastjes verhuizen donderdag naar het scoutingkampeerterrein in Pijnacker. Het eerste kastje wordt door Heemskerk zelf aan een boom geschroefd. Met de verkoop van de huisjes gaat het ondertussen goed